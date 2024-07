Ολυμπιακοί Αγώνες: Το μυστήριο του μασκοφόρου με την φλόγα – Οι θεωρίες στα social media

Ποιος ήταν ο μυστηριώδης μασκοφόρος που παρέδωσε την ολυμπιακή φλόγα στα χέρια του Ζινεντίν Ζιντάν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024;

Αυτό αναρωτιούνται όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά το μυστήριο δεν έχει απαντηθεί. Ο μασκοφόρος λαμπαδηδρόμος διέσχισε με αερόστατο τον ποταμό Σηκουάνα, έτρεξε στην κορυφή του Musee d’Orsay, πέρασε από την Παναγία των Παρισίων και το Μουσείο του Λούβρου.

Κατέληξε να δώσει την δάδα πίσω στον Ζινεντίν Ζιντάν και έφυγε τρέχοντας.

Αρκετοί περίμεναν με ανυπομονησία την αποκάλυψη της ταυτότητας του. Ωστόσο απογοητεύτηκαν όταν διαπίστωσαν ότι ο μυστηριώδης μασκοφόρος εξαφανίστηκε. «Ποιος είναι ο μασκοφόρος λαμπαδηδρόμος; Περίμενα 4 ώρες για την αποκάλυψη!!», ανέφερε ένας χρήστης στο Χ.

Έτσι ξεκίνησαν διάφορες θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την μάσκα. Κάποιοι υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να είναι ο Αμερικανός ράπερ Σνουπ Ντογκ. Άλλος χρήστης του διαδικτύου έφτιαξε την δική του ιστορία και ισχυρίστηκε ότι ο πιο διάσημος Γάλλος ποδοσφαιριστής, Κιλιάν Μπαπέ θα μπορούσε να είναι ο μασκοφόρος.

The final torchbearer passes through the world’s largest museum! The Louvre Museum holds treasures from all cultures and connects France to world. #OpeningCeremony #Paris2024 pic.twitter.com/rZXvpOHKSq — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

Άλλοι χρήστες άρχισαν να αστειεύονται ότι ο μασκοφόρος θα μπορούσε να είχε προέλθει από το βιντεοπαιχνίδι «Assassin’s Creed». Μάλιστα ο λογαριασμός του παιχνιδιού στο Χ ενίσχυσε περισσότερο αυτή την θεωρία με μία ανάρτηση. «Μην πάρετε τα μάτια σας από τις στέγες του Παρισιού – ο Άρνο μπορεί να παρακολουθεί από ψηλά», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Keep an eye on Paris’ rooftops—Arno might just be watching from above. 👀🦅 pic.twitter.com/opqDU04Xgo — Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 26, 2024

Θα απαντηθεί το μυστήριο;

Ο μασκοφόρος λαμπαδηδρόμος θύμιζε πράγματι πολύ το βιντεοπαιχνίδι «Assassin’s Creed» αλλά και το «Φάντασμα της Όπερας». Θα μπορούσε να σχετίζεται με κάποιον από τους δύο χαρακτήρες; Απάντηση προς το παρόν δεν υπάρχει αλλά αρκετοί θα αναμένουν την τελετή λήξης μήπως υπάρξει κάποια αποκάλυψη.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο μασκοφόρος και κυρίως το κουστούμι του δείχνει να έχει αντλήσει έμπνευση από διάφορους χαρακτήρες της γαλλικής κουλτούρας, όπως: τον Άνδρα με το Σιδηρούν προσωπείον, ένα ιστορικό μυστηριώδες πρόσωπο φυλακισμένο από το 1679 στο φρούριο Πινιερόλ, το 1694 στο νησί της Αγίας Μαργαρίτας και τέλος στη Βαστίλη, όπου και πέθανε το 1703, τον Φαντομά, το «Φάντασμα της Όπερας» και τον Ezio από το «Assassin’s Creed».