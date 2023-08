Οκλαχόμα: «Έπεσαν» πυροβολισμοί σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ Λυκείων – Tουλάχιστον τέσσερις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν ποδοσφαιριστές και θεατές σε αγώνα αμερικάνικου ποδοσφαίρου μεταξύ Λυκείων που διεξήχθη στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής (25/08), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πολλαπλοί πυροβολισμοί από τις εξέδρες προκάλεσαν τουλάχιστον τέσσερις τραυματισμούς.

Οι αστυνομικοί από το Choctaw, το Del City και το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Οκλαχόμα ξεκίνησαν ήδη έρευνα για τους πολλαπλούς πυροβολισμούς που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα σχολικού ποδοσφαίρου της Παρασκευής το βράδυ μεταξύ του οικοδεσπότη Choctaw και της Del City.

From the Skordle broadcast… shots fired at Del City vs. Choctaw game #okpreps pic.twitter.com/6tY0pJxMmd

🚨#UPDATE: Police have updated and now say the number of injuries have been reduced to 3 After multiple Shots were Fired At Del City-Choctaw Oklahoma High School Football Game pic.twitter.com/hUMUtWQ9OX

