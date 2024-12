ΟΗΕ: Δέσμευση της Ελλάδας για υποστήριξη στην Αϊτή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Στη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρηθεί η Αϊτή ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στη στενή συνεργασία της Ελλάδας με τη UNICEF για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών της Αϊτής και στην υποστήριξη της χώρας μας στις προσπάθειες της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) και χωρών της περιοχής για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την πολιτική μετάβαση στην Αϊτή αναφέρθηκε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά στην Αϊτή.

A staggering two million people in Haiti face emergency levels of hunger as displacement continues to surge due to gang violence.@WFP is scaling up food assistance to address immense needs, reaching 50,000 people every day.https://t.co/5I2D5yLHQ5 pic.twitter.com/kIPkwwQ3DE

— United Nations (@UN) December 2, 2024