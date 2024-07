Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Μπορέλ καταδικάζει την επίθεση κατά του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, δηλώνει «σοκαρισμένος»

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα την επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «σοκαρισμένος» μέσω X.

«Είμαι σοκαρισμένος εξαιτίας της είδησης της επίθεσης κατά του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, την οποία καταδικάζω σθεναρά. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.

Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2024