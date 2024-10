Ο Τραμπ επέστρεψε στο σημείο της αποτυχημένης απόπειρας εναντίον του στην Πενσυλβάνια – Έλον Μασκ και προσκλητήριο νίκης στους οπαδούς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Πενσυλβάνια, όπου τον περασμένο Ιούλιο, ένας ένοπλος προσπάθησε να τον δολοφονήσει, πετυχαίνοντάς τον στο το αυτί, προτού σηκώσει τη γροθιά, φωνάξει «πολεμήστε» και απομακρυνθεί με αίμα στο πρόσωπο.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του από εκεί που σταμάτησε πριν ο ένοπλος ανοίξει πυρ καθώς αρχικά είπε: «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Πενσυλβάνια. Αγαπάμε την Πενσυλβάνια. Και όπως έλεγα…», είπε.

«Απόψε επιστρέφω στο Μπάτλερ, μετά από μια τραγωδία και μια θλίψη, για να παραδώσω ένα απλό μήνυμα στον λαό της Πενσυλβάνια και στον λαό της Αμερικής», δήλωσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία.

«Το κίνημά μας για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά, στέκεται πιο δυνατό, πιο περήφανο, πιο ενωμένο, πιο αποφασισμένο και πιο κοντά στη νίκη από ποτέ», προσέθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο δολοφόνος προσπάθησε να τον φιμώσει, αποκαλώντας τον «μοχθηρό τέρας» και λέγοντας ότι δεν τα κατάφερε «από το χέρι της πρόνοιας και τη χάρη του Θεού».

Live from the @realDonaldTrump rally in Pennsylvania.

Same location where he was shot.

https://t.co/qg31Yb977x

— Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2024