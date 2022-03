Ο Michael Douglas σε νέα τηλεοπτική σειρά θα υποδύεται τον Benjamin Franklin

Πρόσφατα ο Michael Douglas είχε πρωταγωνιστήσει σε μία τηλεοπτική σειρά του Netflix που λεγόταν “The Kominsky Method” και που του έδωσε μία Χρυσή Σφαίρα και τρεις υποψηφιότητες καλύτερου ηθοποιού σε κωμική σειρά για βραβείο Emmy.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Βέβαια, στο παρελθόν ο Michael Douglas είχε και άλλες διακρίσεις: ένα βραβείο Όσκαρ καλύτερου Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο “Wall Street” του 1988. Επίσης ο Douglas βραβεύτηκε και ως παραγωγός, διότι συμμετείχε στην ομάδα παραγωγών της ταινίας “Η φωλιά του κούκου”, που κέρδισε το Οσκαρ καλύτερης ταινίας το 1976. Αλλοι αξιοσημείωτοι ρόλοι του Michael Douglas ήσαν στις ταινίες “Fatal Attraction”, “Basic Instinct”, “Falling Down” και “Solitary Man”.

Τώρα η Apple ετοιμάζει μια νέα τηλεοπτική σειρά για τον πατέρα του αμερικάνικου έθνους, τον Benjamin Franklin, τον οποίον θα υποδύεται ο Michael Douglas. Η σειρά δεν έχει ακόμα αποκτήσει τίτλο, θα στηρίζεται όμως στο βιβλίο “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America”, το οποίο έγραψε ο βραβευμένος με Pulitzer συγγραφέας Stacy Schiff. Το σενάριο ωστόσο θα είναι του Kirk Ellis, που είχε γράψει και την σειρά “John Adams” για το HBO και ο οποίος θα συμμετάσχει και ως παραγωγός. Παραγωγοί θα είναι και άλλοι, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο Michael Douglas, καθώς και ο σκηνοθέτης της σειράς, ο βραβευμένος με βραβείο Emmy, ο Tim Van Patten.

Η σειρά θα διαπραγματεύεται την απίστευτη ιστορία του εθνάρχη Benjamin Franklin, ο οποίος σε ηλικία 70 ετών και χωρίς καμία απολύτως διπλωματική εκπαίδευση, έπεισε τη Γαλλία, όπου επικρατούσε η απόλυτη μοναρχία, να αντιγράψει το πείραμα της Αμερικής στην δημοκρατία! Ο Franklin αξιοποιώντας την ευφυΐα και το χάρισμά του, χειραγώγησε τους Βρετανούς πράκτορες, τους Γάλλους πληροφοριοδότες και τους αντικαθεστωτικούς της γαλλικής μοναρχίας, προκειμένου να χτιστεί η Γαλλο-Αμερικανική Συμμαχία του 1778 και την τελική ειρήνη με τους Άγγλους το 1783. Η εν λόγω αποστολή του Benjamin Franklin, που κράτησε οκτώ χρόνια, ήταν η μεγάλη του υπηρεσία προς την Αμερική, η οποία χωρίς αυτόν δεν θα κέρδιζε την Επανάσταση!

