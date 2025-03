Νότιο Σουδάν: Η χώρα είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη επιδημία χολέρας της τελευταίας 20ετίας σύμφωνα με τη UNICEF

Το Νότιο Σουδάν έχει βρεθεί αντιμέτωπο με τη χειρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων 20 ετών, με πάνω από 40.000 κρούσματα και σχεδόν 700 θανάτους μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η UNICEF, την ώρα που οι συγκρούσεις στον βορρά δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Στο νεότερο κράτος της υφηλίου συνεχίζει να επικρατεί αστάθεια αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του το Σουδάν το 2011. Η επιδημία κηρύχτηκε τον Οκτώβριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, συγκρούσεις που παραμένουν σε εξέλιξη στην πολιτεία του Άνω Νείλου (βορειοανατολικά) περιορίζουν την πρόσβαση σε δομές υγείας και χειροτερεύουν την επιδημία, τόνισε παράλληλα η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

. @MSF is alarmed by escalating violence in South Sudan’s Upper Nile, which displaced thousands & restricted access to healthcare amid a cholera outbreak. As people flee for safety, cholera is spreading rapidly, claiming lives and deepening the crisis Read👇 https://t.co/rB2LuyOYTs pic.twitter.com/vEJRUn9qdV

«Από την 28η Σεπτεμβρίου 2024 ως την 18η Μαρτίου 2025, καταγράφτηκαν πάνω από 40.000 κρούσματα στο Νότιο Σουδάν και 694 θάνατοι σε όλη της χώρα», με άλλα λόγια εκτυλίσσεται «η χειρότερη επιδημία» χολέρας «εδώ και 20 χρόνια», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία.

Τα μισά από τα κρούσματα αυτά είναι παιδιά κάτω των 15 ετών, τόνισε η UNICEF.

«Αυτή είναι η χειρότερη επιδημία (χολέρας) που έχει υποστεί το Νότιο Σουδάν αφότου έγινε ανεξάρτητη χώρα», σχολίασε η Βέριτι Ράστον, συντονίστρια της υπηρεσίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο τηλεφωνικά από την Τζούμπα.

Εστίες της ασθένειας έχουν εντοπιστεί σε εννιά από τις δέκα πολιτείες της χώρας, με τα περισσότερα κρούσματα στην Τζόνγκλεϊ, που γειτονεύει με αυτή του Άνω Νείλου, διευκρίνισε.

Η κομητεία Νάσιρ, στην πολιτεία του Άνω Νείλου, έχει μετατραπεί εδώ κι εβδομάδες σε θέατρο μαχών, κυρίως ανάμεσα σε ομοσπονδιακές δυνάμεις, που ορκίζονται πίστη στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ, και τον «Λευκό Στρατό», παραστρατιωτική οργάνωση που κατηγορείται από την Τζούμπα πως συνεργάζεται με τον πρώτο αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ, άλλοτε αντάρτη.

Η βία εκτόπισε εξαναγκαστικά 63.000 ανθρώπους, τόνισε χθες ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη χώρα (MINUSS), ο Νίκολας Χέισομ, προειδοποιώντας για ακόμη μια φορά πως το Νότιο Σουδάν βρίσκεται στα πρόθυρα «επανέναρξης του εμφυλίου πολέμου».

«Καθώς πληθυσμοί τρέπονται σε φυγή για να προστατευτούν, η χολέρα εξαπλώνεται με ταχύτητας, προκαλώντας θύματα και χειροτερεύοντας την ανθρωπιστική κρίση», τόνισε από την πλευρά της η MSF σε ανακοίνωσή της.

«Με την ταχεία εξάπλωση της χολέρας και τη συνέχιση της βίας, οι ανάγκες για ιατρικές φροντίδες στην πολιτεία του Άνω Νείλου είναι πιο κρίσιμες παρά ποτέ», συνόψισε ο Ζακαρία Μουατία, επικεφαλής της αποστολής της MSF στη χώρα.

The National Ministry of Health said cholera fatalities in South Sudan have reached 700 from over 40,000 confirmed cases since October 2024, with Greater Pibor Administrative Area (GPAA) reporting nearly 148 deaths in two weeks. #SSOX https://t.co/Db3COUzDaL

— Eye Radio (@EyeRadioJuba) March 24, 2025