Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χαν Γκανγκ τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024