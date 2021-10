Νόμπελ Φυσικής 2021: Αυτοί είναι οι 3 επιστήμονες που μοιράζονται το βραβείο

Τρεις επιστήμονες «μοιράζονται» το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2021. Πρόκειται για τον Αμερικανοϊάπωνα Σιουκούρου Μανάμπε, τον Γερμανό Κλάους Χάσελμαν και τον Ιταλό Τζόρτζιο Παρίζι.

Το βραβείο τους απονεμήθηκε για την «πρωτοποριακή συμβολή τους στην κατανόηση περίπλοκων φυσικών συστημάτων».

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

