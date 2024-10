Νετανιάχου: «Οι IDF βρήκαν τελευταίας τεχνολογίας ρωσικά όπλα σε βάσεις της Χεζμπολάχ» δηλώνει στη Le Figaro

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) βρήκαν «υψηλής τεχνολογίας» ρωσικά όπλα σε έρευνες σε βάσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

«Cela arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Et cela entraînera une réconciliation historique entre le judaïsme et l’islam, entre Jérusalem et La Mecque», pronostique Benyamin Netanyahou dans un entretien exclusif au «Figaro». → https://t.co/HqhsyWVKUQ pic.twitter.com/ZBDGFZASDn

Ο Νετανιάχου τονίζει σε συνέντευξη που κυκλοφόρησε την Τετάρτη (16/10), ότι βάσει ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2006 επιτρεπόταν μόνο ο λιβανέζικος στρατός να έχει όπλα νότια του βασικού ποταμού Λιτάνι της χώρας.

«Ωστόσο, σε αυτήν την περιοχή, η Χεζμπολάχ έχει σκάψει εκατοντάδες τούνελ και κρύπτες, όπου μόλις βρήκαμε μια ποσότητα ρωσικών όπλων τελευταίας τεχνολογίας», αναφέρει το γαλλικό άρθρο σύμφωνα με τον Νετανιάχου.

«Ένας νέος εμφύλιος πόλεμος στον Λίβανο θα ήταν τραγωδία. Σίγουρα δεν είναι στόχος μας να προκαλέσουμε κάποιον. Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου», λέει ο Νετανιάχου στη Le Figaro.

«Ο μόνος μας στόχος είναι να επιτρέψουμε στους πολίτες μας που ζουν κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου να πάνε σπίτι τους και να αισθάνονται ασφαλείς», προσθέτει.

Η αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο δήλωσε σήμερα ότι ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ εναντίον μιας από τις θέσεις της στον νότιο Λίβανο, όπου είχαν αναπτυχθεί οι κυανόκρανοί της.

Η UNIFIL δήλωσε ότι κυανόκρανοι «που βρίσκονταν σε μια θέση κοντά στο Κφαρ Κελά του νοτίου Λιβάνου παρατήρησαν ένα ισραηλινό άρμα μάχης Merkava να ανοίγει πυρ κατά του παρατηρητηρίου τους σήμερα το πρωί. Δύο κάμερες καταστράφηκαν, και το παρατηρητήριο υπέστη ζημιές», δηλώνει η UNIFIL σε ανακοίνωσή της, αποδοκιμάζοντας τα «απευθείας και εμφανώς σκόπιμα πυρά» εναντίον μίας από τις θέσεις της.

UNIFIL statement:

This morning, peacekeepers at a position near Kafer Kela observed an IDF Merkava tank firing at their watchtower. Two cameras were destroyed, and the tower was damaged.

Yet again we see direct and apparently deliberate fire on a UNIFIL position.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 16, 2024