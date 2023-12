Νέο τρομακτικό βίντεο από την μάχη του κρουαζιερόπλοιου με τα κύματα 21 μέτρων

Τρομακτικά πλάνα εμφανίστηκαν με πανικόβλητους επιβάτες σε ένα νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο που έχασε την ισχύ του όταν χτυπήθηκε από τεράστια κύματα και κακοκαιρία στη Βόρεια Θάλασσα.

Οι επιβάτες του καθηλωμένου MS Maud απαθανατίστηκαν σε βίντεο να φορούν σωσίβια και να κρατιούνται πάνω σε τραπέζια αφού το πλοίο χτυπήθηκε από κύματα ύψους 21 μέτρων και θυελλώδεις ανέμους που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Pia την περασμένη εβδομάδα.

«Ξάπλωσε στο πάτωμα!» Ένα άτομο πανικόβλητο ακούγεται να φωνάζει κατά τη διάρκεια του περιστατικού που σφίγγει το στομάχι, σύμφωνα με πλάνα που κοινοποίησε το SWNS.

Το πλοίο, το οποίο αναχώρησε από τις αποβάθρες Tilbury στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 9 Δεκεμβρίου με 266 επιβάτες και 131 πλήρωμα, έχασε την ισχύ και τον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας του όταν έπεσε στην καταιγίδα στις 21 Δεκεμβρίου. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν ο Brian Launder, 75 ετών, και η σύζυγός του, Carole, η οποία γιόρταζε τα 70ά της γενέθλια με την πρώτη τους κρουαζιέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Λούντερ, από το Ρίτσμοντ του Βόρειου Γιορκσάιρ, είπε ότι είδε κύματα να φτάνουν στα παράθυρα της καμπίνας στο πέμπτο κατάστρωμα και νερό να τρέχει μέσα στους διαδρόμους.

«Στο ένα στάδιο ετοίμαζαν τις σωσίβιες λέμβους», είπε στο SWNS το Σάββατο, προσθέτοντας ότι ήλπιζαν να επιστρέψουν στο σπίτι για τα Χριστούγεννα πριν από το ατύχημα.

«Η κρουαζιέρα έπρεπε να διακοπεί απότομα καθώς έπρεπε να ξεπεράσουν την καταιγίδα. Περάσαμε πολλές ώρες χωρίς να κινούμαστε, χωρίς ρεύμα… Μιλούσαμε με τους αξιωματικούς και υπολόγισαν ότι τα κύματα ήταν 15 με 20 μέτρα», είπε.

«Ανησυχήσαμε όταν το νερό πέρασε από την πόρτα. Η γυναίκα μου ήταν τόσο ήρεμη, βοηθούσε αυτή την κυρία. Την βοηθούσε να μείνει ήρεμη», συνέχισε ο Λούντερ.

Είπε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στο πλοίο, που ανήκει στην Hurtigruten Expeditions.

«Είχε ένα μωρό στην αγκαλιά της, αλλά της έφυγε από τα χέρια. Ο καπετάνιος έπρεπε να μεταφέρει τη γέφυρα στο σαλόνι επιβατών, επειδή τρία παράθυρα έσκασαν από το κύμα».

Την Κυριακή, είπε ότι ένα πλοίο διάσωσης ήταν δίπλα στο Maud για να παρέχει βοήθεια στη ναυσιπλοΐα μετά την εκτροπή του πλοίου στο Bremerhaven της Γερμανίας.

Εν τω μεταξύ, ένα άλλο βίντεο απαθανάτισε μερικούς επιβάτες που απολάμβαναν λίγο χιούμορ κατά τη διάρκεια του τρομακτικού περιστατικού.

«Ακόμη και σε στιγμές καθαρού φόβου, οι συνεπιβάτες μας αιφνιδιάστηκαν από την καταστροφή της Gingerbread Town που κατέρρευσε, κατακερματίστηκε και γλίστρησε γύρω μας στο Muster Station A Deck 5 18.19 21.12.23 #Hurtigruten #MSMaud ενώ η #StormPia έκανε χαμό γύρω μας» Ο χρήστης X Oscar Dog έγραψε.

Even in moments of sheer fear, our fellow passengers found levity from the destruction of the Gingerbread Town that collapsed, fragmented & slid around us in Muster Station A Deck 5 18.19 21.12.23 #Hurtigruten #MSMaud whilst #StormPia raged around us. https://t.co/vBjwTDa3v1 pic.twitter.com/iqRkGdZGTG

— Oscar Dog (@OscarWoofs) December 23, 2023