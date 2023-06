Νέο «χτύπημα» Μπάιντεν: Μπέρδεψε τον εθνικό ύμνο της Ινδίας με αυτόν των ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η νέα γκάφα του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής στον Λευκό Οίκο του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Τι έκανε ο 80χρονος πλανητάρχης αυτή τη φορά; Πολύ απλά νόμιζε ότι ο εθνικός ύμνος της Ινδίας ήταν αυτός των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε viral, ενώ ξεκινά ο εθνικός ύμνος της Ινδίας ο Τζο Μπάιντεν σηκώνει το δεξί του χέρι και το βάζει στο ύψος της καρδιάς. Πρόκειται για την χαρακτηριστική κίνηση που κάνουν οι Αμερικανοί όταν ακούν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ. Περνούν αρκετά δευτερόλεπτα και τότε ο Τζο Μπάιντεν καταλαβαίνει τι έκανε. Έτσι, κατεβάζει το χέρι με αργές κινήσεις.

Biden, alongside Indian Prime Minister Narendra Modi, slowly lowers his hand from his heart after realizing they’re playing the Indian national anthem first pic.twitter.com/hcb0cpjFmN

Σε άλλο βίντεο ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να κρατά σφιχτά το χέρι του Ινδού Πρωθυπουργού και να μην του το αφήνει. Μάταια η σύζυγός του, Τζιλ, προσπαθούσε να βρει τρόπο να σταθεί δίπλα στον επίσημο καλεσμένο τους.

Biden refused to let go of the hand of the Prime Minister of India, which put his wife Jill in a difficult position. pic.twitter.com/qXcDc1z48x

— Sprinter (@Sprinter99880) June 22, 2023