Νέα χριστουγεννιάτικη ηχογράφηση από την υπέροχη Jennifer Hudson

Φέτος ήταν μια σπουδαία χρονιά στην καριέρα της Jennifer Hudson διότι βγήκε η ταινία “Respect”, όπου υποδύεται την Aretha Franklin και ερμηνεύει τα τραγούδια της με τον πιο επάξιο τρόπο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Και όχι μόνο αυτό, έδωσε μια συνέντευξη στην Oprah Winfrey, έδωσε μιά συναυλία στο θρυλικό Apollo Theater, που την ονόμασε “Jennifer Hudson – Live at the Apollo: A Night of Soul”, τραγούδησε το “Nessun dorma” από την όπερα του Giacomo Puccini “Turandot” με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, στην μεγάλη συναυλία που έγινε τον Αύγουστο στο Central Park με τίτλο “We Love NYC: The Homecoming Concert”… και τώρα επιλέγει να κλείσει το 2021 με την δική της ξεχωριστή ερμηνεία σε ένα αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Πρόκειται για το “Christmas (Baby Please Come Home)”, ένα κομμάτι που είχε πρωτοτραγουδήσει η Darlene Love το 1963, σε παραγωγή του Phil Spector, ο οποίος συμμετείχε και στην δημιουργία του.

Τον Δεκέμβριο του 2010, το περιοδικό Rolling Stone τοποθέτησε το κομμάτι στην 1η θέση με τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα Rock and Roll τραγούδια όλων των εποχών.

