Ναβάλνι: Τελεσίγραφο στη μητέρα του για την ταφή του

Τελεσίγραφο τριών ωρών δόθηκε στη μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του εκλιπόντος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή.

Οι εκπρόσωποι του Αλεξέι Ναβάλνι καταγγέλλουν ότι δόθηκε τελεσίγραφο τριών ωρών στη μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα για να συμφωνήσει σε μυστική κηδεία του γιου της χωρίς δημόσιο αποχαιρετισμό, διαφορετικά ο γιος της θα ταφεί σε σημείο που θα αποφασίσει το κράτος και στη συνέχεια θα της το υποδείξει.

Η εκπρόσωπος της οικογένειας, Kira Yarmysh, δήλωσε ότι η μητέρα του Ναβάλνι αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με την Ερευνητική Επιτροπή επειδή «δεν έχουν την εξουσία να αποφασίσουν πώς και πού θα θάψει τον γιο της».

An investigator called Alexey’s mother an hour ago and gave her an ultimatum. Either she agrees to a secret funeral without a public farewell within 3 hours, or Alexey will be buried in the colony. She refused to negotiate with the IC, as they are not authorised to decide how and…

