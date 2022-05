NASA: Φωτογραφία του Curiosity δείχνει μία… πόρτα σε βράχο του πλανήτη Άρη – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το Curiosity rover της NASA συνεχίζει τις “εξορμήσεις” του στον πλανήτη Άρη, και οι φωτογραφίες που στέλνει πίσω στη Γη παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Μάλιστα μία πρόσφατη φωτογραφία που τράβηξε η Mast Camera του Curiosity rover της NASA στις 7 Μαΐου 2022 από την επιφάνεια του “Κόκκινου Πλανήτη” ήταν “βούτυρο στο ψωμί” των κυνηγών εξωγήινων. Στην εικόνα υπάρχει ένας σχηματισμός στους βράχους του Άρη που μοιάζει με μία… πόρτα.

Η ευρύτερη φωτογραφία που κατέγραψε το rover περιλαμβάνει έναν τεράστιο σχηματισμό βράχων γεμάτο με ρωγμές και διαβρώσεις, οι οποίες πιθανόν προκλήθηκαν από σεισμούς.

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what’s that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR

— ufoofinterest.org (@ufoofinterest) May 11, 2022