Μεγάλη φωτιά ΤΩΡΑ στην Ίμβρο

20:33, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

διεθνή

Ίμβρος

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Ίμβρο. Σύμφωνα με το MEGA, ο δήμαρχος της Ίμβρου υποστηρίζει ότι η φωτιά ξεκίνησε από τέσσερα σημεία και κάνει λόγο για εμπρησμό. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο λιμάνι Κουζού στη ΒΑ άκρη του νησιού, πρώτα σε τρία διαφορετικά σημεία, και έπειτα σε ένα τέταρτο.

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