Μεγάλη φωτιά ΤΩΡΑ στην Ίμβρο

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Ίμβρο. Σύμφωνα με το MEGA, ο δήμαρχος της Ίμβρου υποστηρίζει ότι η φωτιά ξεκίνησε από τέσσερα σημεία και κάνει λόγο για εμπρησμό. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο λιμάνι Κουζού στη ΒΑ άκρη του νησιού, πρώτα σε τρία διαφορετικά σημεία, και έπειτα σε ένα τέταρτο.

Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık…! pic.twitter.com/Qrtcia5IbQ

— ünal çetin (@unalhoca17) November 18, 2022