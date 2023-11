Με κομμένη την ανάσα στην Ισλανδία – Προετοιμάζονται για την έκρηξη του ηφαιστείου

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι κάτοικοι στην Ισλανδία και οι επιστήμονες την ηφαιστειακή δραστηριότητα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, καθώς το εκεί ηφαίστειο μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, μετά τους περίπου 800 νέους σεισμούς μέσα σε 15 ώρες που κατέγραψε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Ένας υπόγειος ποταμός μάγματος, μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων, κινείται ανοδικά προς την επιφάνεια της γης, στην περιοχή του Γκρίνταβικ. Η πόλη είναι στην ουσία ένα τεράστιο ψαροχώρι με 4000 κατοίκους, αλλά πλέον έχει εκκενωθεί, ενόψει της αναμενόμενης έκρηξης.

Οι επιστήμονες λένε ότι η περιοχή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δεκαετίες αυξημένης ηφαιστειακής αστάθειας, ενώ το Γκρίνταβικ έχει βυθιστεί εν μέρει κατά περισσότερο από ένα μέτρο.

Μία τεράστια μπουλντόζα επιχειρεί να στήσει φράγματα, γύρω από τον οικισμό σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η λάβα να μπει στην πόλη και να την καταστρέψει.

