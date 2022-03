Μαριούπολη: Σοκάρουν οι εικόνες μετά τον βομβαρδισμό του θεάτρου με τους 300 νεκρούς

Συγκλονίζουν οι εικόνες μέσα από το θέατρο της Μαριούπολης, μετά τον βομβαρδισμό της 16ης Μαρτίου, ενώ συμπληρώνεται ένας μήνας από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Ουκρανίας, περίπου 300 πολίτες σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του θεάτρου, καθώς το είχαν μετατρέψει σε καταφύγιο ενώ στο έδαφος υπήρχε η επισήμανση “παιδιά”.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, “δυστυχώς, ξεκινάμε τη μέρα με άσχημα νέα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι περίπου 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Θέατρο της Μαριούπολης”.

Authorities in #Mariupol report that the bombing of the Drama Theater by a #Russian plane killed about 300 people. pic.twitter.com/5k2myuVFa4

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022