Μακελειό στην Τζόρτζια: Σκότωσε την μητέρα, την γιαγιά του και εργαζόμενη στα McDonald’s και μετά αυτοκτόνησε

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυροβολισμούς στο Moultrie στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο δράστης.

Σύμφωνα με το CBS News, ο δράστης πρώτα σκότωσε τη μητέρα του και τη γιαγιά του, που ζούσαν σε γειτονικά σπίτια και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε κατάστημα McDonald’s όπου πυροβόλησε και σκότωσε την υποδιευθύντρια του μαγαζιού.

Κατόπιν έβαλε τέλος στη ζωή του.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s restaurant in Moultrie, Georgia; no suspect in custody pic.twitter.com/DtijT1TCZQ

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) May 4, 2023