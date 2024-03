Μακελειό στην Μόσχα: «Έπεσα στο πάτωμα και προσποιήθηκα ότι ήμουν νεκρή» – Οι μαρτυρίες, οι νεκροί και η βοήθεια της Λευκορωσίας στις συλλήψεις

Ο αριθμός των νεκρών από την ένοπλη επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στην Μόσχα αυξήθηκε σε 133, ενώ οι ειδικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας βοήθησαν τη Ρωσία να αποτρέψει τους τρομοκράτες από το να διαφύγουν μέσω των συνόρων το βράδυ της Παρασκευής.

Ο πρεσβευτής της Λευκορωσίας στην Μόσχα δήλωσε ότι “από χθες είναι σε λειτουργία μια πολύ ενεργή αλληλεπίδραση Ρωσίας Λευκορωσίας, μέσω των ειδικών υπηρεσιών. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Κρατικής Ασφάλειας βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον συνάδελφό του”, δήλωσε, σήμερα, Σάββατο ο πρέσβης Ντμίτρι Κρούτοϊ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BELTA.

Οι τέσσερις ένοπλοι που φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια μιας πολύνεκρης επίθεσης σε μια αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα είναι όλοι τους υπήκοοι ξένων χωρών, έγινε σήμερα γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε και τους τέσσερις ενόπλους, σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν το μακελειό και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε να εντοπίσει και να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Η επίθεση της Παρασκευής, η φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ρωσίας εδώ και δεκαετίες, σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξασφάλισε τη νίκη σε μια σκηνοθετημένη, κατά την Δύση, εκλογική αναμέτρηση, παρατείνοντας έτσι την παραμονή του στην εξουσία της Ρωσίας, την οποία κυβερνά από την αλλαγή του αιώνα.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που περιγράφουν λεπτομερώς τις φρικτές σκηνές, καθώς επιζώντες αναφέρουν ότι προσποιούνταν πως είναι νεκροί για να ξεφύγουν από τον συναυλιακό χώρο, όπου οι φωτιές εξακολουθούσαν να καίνε ως νωρίς το πρωί σήμερα Σάββατο.

«Στέκονταν εκεί (οι δράστες) στην έξοδο», ανέφερε μια γυναίκα στο Instagram. «Σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να περπατάμε. Μας είδαν. Κάποιοι από αυτούς έτρεξαν πίσω και άρχισαν να πυροβολούν τον κόσμο. Έπεσα στο πάτωμα και προσποιήθηκα ότι ήμουν νεκρή. Και το κορίτσι δίπλα μου σκοτώθηκε».

«Τότε οι φλόγες άναψαν και έκλεισαν την πόρτα. Μάλλον δεν μπορούσαν να την κλειδώσουν. Ήμουν ξαπλωμένη και ανέπνεα κάτω από την πόρτα. Μετά από κάποια ώρα, σύρθηκα έξω, κοίταξα γύρω μου, υπήρχε παντού καπνός και σύρθηκα προς την έξοδο».

Ο Πούτιν φάνηκε να επιρρίπτει ευθύνη και στην Ουκρανία για την πολύνεκρη επίθεση καθώς στο διάγγελμά του υποστήριξε ότι είχε προετοιμαστεί ένα “παράθυρο” για να διαφύγουν οι δράστες στην Ουκρανία, όπου είχαν τις κατάλληλες επαφές.

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε επίσης το πολύνεκρο περιστατικό ως “βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση”, καθώς εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια και κήρυξε την Κυριακή εθνική ημέρα πένθους.

Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που “έκαναν τα πάντα για να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων, να τους βγάλουν από τα πυρά, από το επίκεντρο της φωτιάς και του καπνού” και να αποφύγουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Σε μια πρώτη ενημέρωση το Σάββατο, η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 133. Είναι ο πρώτος επίσημος απολογισμός.

“Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall ανήλθε σε 133. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται”, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram.

Νωρίτερα, η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, χωρίς να επικαλείται καμία πηγή, είχε δώσει έναν απολογισμό 143 νεκρών.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταφεύγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και την καταδίκη τους για την τρομοκρατική επίθεση στο συγκρότημα Crocus City, το βράδυ της Παρασκευής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το Σάββατο ότι “καταδικάζει έντονα” την επίθεση σε συναυλία της Παρασκευής. “Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής στιγμής”, ανέφερε.

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.

My thoughts are with the victims and their families during this tragic time.

