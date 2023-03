Μάικλ Κόεν: Το πρόσωπο – κλειδί πίσω από την ποινική δίωξη στον Τραμπ – Πώς ο σύμμαχος έγινε εχθρός

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την εξαγορά της σιωπής της πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς το 2016. Κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ και ο άνθρωπος – κλειδί πίσω από την υπόθεση ακούει στο όνομα Μάικλ Κόεν.

Πρόκειται για τον πρώην δικηγόρο εξ απορρήτων του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος πέρασε στο αντίπαλο στρατόπεδο.

Όπως είναι γνωστό, ο Κόεν είναι εκείνος που πλήρωσε την Στόρμι Ντάνιελς το 2016 και έχει καταθέσει πως τα χρήματα του επιστράφηκαν. Αφού εξέτισε την ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί, συνεργάστηκε στην έρευνα από τα τέλη του 2018 και προσήλθε επανειλημμένα να καταθέσει ενώπιον του σώματος ενόρκων.

Δεχόμενος το τελευταίο διάστημα καταιγισμό φραστικών πυρών από τον κ. Τραμπ, που τον χαρακτηρίζει «ζώο» και «ρατσιστή», καθώς και από άλλους ρεπουμπλικάνους, που του προσάπτουν «πολιτικά κίνητρα», ο εισαγγελέας Μπραγκ επισήμανε πως ο δισεκατομμυριούχος «δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες» νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν διαλαλούσε πως θα «συλλαμβανόταν» και καλούσε τους υποστηρικτές του να ξεσηκωθούν, με πρόθεση να δημιουργήσει σάλο, κάνοτνας λόγο για παρακώλυση και «ανάμιξη» στην έρευνα.

Ο Μάικλ Κόεν έχει γράψει και βιβλία στα οποία προχωρά σε αποκαλύψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία έχουν γίνει best seller.

Trump says the justice system has been weaponized. He should know.⁦ @nytimes. Sound familiar? I have been saying this for more than a year. Read how he did it to me! Revenge: How Donald Trump Weaponized the US Department of Justice Against His Critics: https://t.co/hqoEjItc1t

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) March 30, 2023