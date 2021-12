Μαχαίρωσαν ράπερ σε συναυλία- Ακυρώθηκε η εμφάνιση για Snoop και 50 Cent

Ο ράπερ, Drakeo the Ruler, δέχθηκε επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ Once Upon A Time, που γίνεται στο Λος Άντζελες. Ο ράπερ σύμφωνα με την NY POST μαχαιρώθηκε και ως αποτέλεσμα οι διοργανωτές ακύρωσαν τη συναυλία.

Ο Drakeo μαχαιρώθηκε σε ένα σημείο πίσω από την σκηνή λίγο πριν από τις 9 το βράδυ και μεταφέρθηκε αμέσως σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει τον δράστη πίσω από την επίθεση, αλλά οι Los Angeles Times ανέφεραν ότι ο Drakeo δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η συναυλία θα γινόταν στο Banc of California Stadium, όπου αρκετοί διάσημοι καλλιτέχνες της hip-hop όπως οι Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent και YG θα εμφανίζονταν.