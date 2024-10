Λωρίδα της Γάζας: Καταστροφική η κατάσταση στο βόρειο τμήμα λέει ο ΠΟΥ – Καταγγελία για «εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε υποδομές υγείας» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε το Σάββατο (26/10) ότι η κατάσταση στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι «καταστροφική», με «εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις να διεξάγονται μέσα και γύρω από υποδομές υγείας».

«Η κατάσταση στο βόρειο τμήμα της Γάζας είναι καταστροφική», τόνισε στο Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπεγεσούς, υπογραμμίζοντας ότι «η μεγάλη ανεπάρκεια παραδόσεων ιατρικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στερούν από τους ανθρώπους ζωτικής σημασίας φροντίδα».

Ο Τέντρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην κατάσταση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, το τελευταίο που λειτουργεί στη βόρεια Γάζα, στο οποίο πραγματοποίησαν επιδρομή οι ισραηλινές δυνάμεις την Παρασκευή, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στον καταυλισμό Τζαμπάλια – όπου το Ισραήλ διεξάγει μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εδώ και εβδομάδες—, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο παιδιά τα οποία νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού οι γεννήτριες και ο σταθμός οξυγόνου επλήγησαν από ισραηλινά πυρά την Παρασκευή (25/10).

Palestinian channels: This is what the Kamal Adwan hospital looks like in the north of the Gaza Strip after the Israeli forces raided it. pic.twitter.com/P44Eg1sO5s

— shoko 007 (@SYaacobi) October 26, 2024