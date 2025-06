Λωρίδα της Γάζας: Επίθεση της Χαμάς σε λεωφορείο του GHF – Τουλάχιστον πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν την Τετάρτη, όταν, σύμφωνα με καταγγελία του Οργανισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας, ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους του οργανισμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση, η οποία στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τόνισε ότι το λεωφορείο μετέφερε Παλαιστίνιους πολίτες που συμμετείχαν σε ανθρωπιστικές δράσεις στην περιοχή, όταν δέχθηκε ένοπλη επίθεση από μαχητές της Χαμάς. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από τη Χαμάς μέχρι στιγμής.

#BREAKING: @GHFUpdates reports that at least five of its workers were killed by Hamas while bringing aid to Gazans. Others were injured, and hostages were potentially taken by Hamas as well. pic.twitter.com/UYQUvdUzXL

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) June 11, 2025