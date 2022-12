Λιβύη: Προσφυγή 5 δικηγόρων για την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Ενάντια στο τουρκολιβυκό μνημόνιο προσέφυγαν πέντε Λίβυοι δικηγόροι στο αρμόδιο δικαστήριο της Τρίπολης στη Λιβύη.

Βάσει της προσφυγής, ζητούν, σύμφωνα με το sigmalive.com, που επικαλείται το Al-Arabiya, την ακύρωση του μνημονίου, με μία σειρά επιχειρημάτων, όπως ότι η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά δεν νομιμοποιείται να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, η συμφωνία ονομάστηκε μνημόνιο κατανόησης, αλλά είναι μια οικονομική πετρελαϊκή συμφωνία, η συμφωνία παραβιάζει πολλές διατάξεις του νόμου περί πετρελαίου, με πιο αξιοσημείωτη την έλλειψη εμπειρίας των τουρκικών εταιρειών στον τομέα αυτό.

Ταυτόχρονα οι δικηγόροι υπέβαλαν αίτηση προσωρινής διαταγής για την άμεση αναστολή της, επειδή «υφάρπαξε παρανόμως από την εθνική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης την αποκλειστική δικαιοδοσία της για εμπόριο πετρελαίου και περιέχει κείμενα που χρήζουν διαφορετικών ερμηνειών, προκαλώντας σοβαρή βλάβη που δεν μπορεί να αποκατασταθεί, εάν η Τουρκία ξεκινήσει την υλοποίηση της συμφωνίας».

Administrative Judicial Department of #Tripoli Court of Appeal receives appeal against maritime agreement signed between #Dbeibeh‘s Government of National Unity and #Turkey for cancelling it. pic.twitter.com/Mv00Xca7Y5

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) December 4, 2022