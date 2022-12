Λιβύη: Αντίδραση του ΥΠΕΞ για τις έρευνες νότια της Κρήτης – «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας με νομικά και διπλωματικά μέσα»

Η Λιβύη θα υπερασπιστεί τα θαλάσσια σύνορά της με όλα τα διαθέσιμα νομικά και διπλωματικά μέσα, επισήμανε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας, κάνοντας λόγο για «ανεύθυνες ενέργειες» της Ελλάδας στη Μεσόγειο σχετικά με τις έρευνες για φυσικό αέριο νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Σε προκλητικές δηλώσεις που έκανε σήμερα και τις μεταδίδουν τα λιβυκά ΜΜΕ, η υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μανγκούς υποστήριξε ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται την κρίση στη Λιβύη, δημιουργώντας τετελεσμένα και ορίζοντας θαλάσσια σύνορα.

«Η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια αμφισβητούμενη μεταξύ μας περιοχή», τόνισε η υπουργός Εξωτερικών και σημείωσε ότι «καταδικάζουμε αυτήν την συμπεριφορά και προειδοποιούμε για τις συνέπειές της». «Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε τα θαλάσσια σύνορά μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα», πρόσθεσε η Μάνγκους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης αποδοκιμάζει τις ‘ανεύθυνες ενέργειες’ της Ελλάδας στη Μεσόγειο αφού ανέθεσε σε ορισμένες διεθνείς εταιρείες πετρελαίου να διεξάγουν έρευνες φυσικού αερίου σε αμφισβητούμενες περιοχές με την Λιβύη νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης», σημειώνει το «The Libya Observer» και συμπληρώνει πως «το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα θαλάσσια σύνορα της Λιβύης με όλα τα διαθέσιμα νομικά και διπλωματικά μέσα».

2/1 #Libya’s Ministry of Foreign Affairs deplores #Greece’s “irresponsible acts” in the Mediterranean after it contracted some international oil companies to conduct gas explorations in disputed areas with Libya south and southwest of #Crete. pic.twitter.com/XuRFlbUoyG

— The Libya Observer (@Lyobserver) December 7, 2022

2/2 The ministry confirmed that it will continue to defend Libya’s maritime borders with all available legal and diplomatic means. — The Libya Observer (@Lyobserver) December 7, 2022

Στις 17 Νοεμβρίου συνέβη ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Λιβύη, όταν ξαφνικά οι λιβυκές αρχές τροποποίησαν το πρόγραμμα του Έλληνα ΥΠΕΞ.

Ο κ. Δένδιας είχε βάλει ως όρο ότι δεν θα συναντήσει την ομόλογό του, η οποία υπέγραψε το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Όμως κατά την προσγείωση η Νάιλα Μανγκούς, βρισκόταν στο αεροδρόμιο και περίμενε τον Νίκο Δένδια, σε μια προσπάθεια να τον «εξαναγκάσουν» σε συνάντηση. Ο Νίκος Δένδιας δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας και αποχώρησε χωρίς να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος.