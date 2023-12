LIVE: Ο πλανήτης υποδέχεται το 2024 – Εντυπωσιακές εικόνες και υπερθέαμα με πυροτεχνήματα από την αλλαγή της χρονιάς

Mε την ελπίδα που φέρνουν τα νέα ξεκινήματα και τις προσδοκίες για έναν καλύτερο κόσμο, ο πλανήτης έχει ξεκινήσει να υποδέχεται το 2024.

Την έλευση του νέου έτους γιορτάζουν, αυτή την ώρα οι ασιατικές μητροπόλεις. Eντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το Χονγκ Κονγκ, όπου οι Αρχές έχουν ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με πυροτεχνήματα. Πρόκειται μάλιστα, όπως τόνισαν, για το μεγαλύτερο θέαμα πυροτεχνημάτων στην ιστορία, διάρκειας περίπου 12 λεπτών!

Στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, την Ταϊπέι, επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων είναι ο εμβληματικός ουρανοξύστης «Τάι Πέι 101», ένα θαύμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Το νέο έτος υποδέχθηκαν και η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το Ανόι του Βιετνάμ, η Τζακάρτα της Ινδονησίας, το Μπανγκλαντές και το Νεπάλ.

Happy New Year 2024 from me, my bro @omifyyy and Nepal. Hope this year brings peace & joy in our life🫶 pic.twitter.com/qpkoYnWPPz

— SK10 𓃵🇵🇸 (@SK10_Football) December 31, 2023