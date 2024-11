Λάρι Κάντλοου: Τον οικοδεσπότη του Fox Business σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ για υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει στον οικοδεσπότη του Fox Business Network, Λάρι Κούντλοου, ανώτατο ρόλο σε θέματα οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνησή του, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal.

Σύμβουλοι του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Κούντλοου θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για να ηγηθεί του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, πιθανόν του υπουργείου Οικονομικών, τόνισε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι ο Κούντλοου συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Donald Trump is considering tapping Fox Business Network host Larry Kudlow for a senior economic policy role in his administration https://t.co/FDF77LlfjT

— The Wall Street Journal (@WSJ) November 15, 2024