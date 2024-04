Κωνσταντινούπολη: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από την φωτιά στο υπόγειο κτιρίου – Πώς έγινε η τραγωδία

Στους 29 έχουν φτάσει οι νεκροί από την φωτιά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη στο υπόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Γκαϊρέτεπε, στο Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 13.00, έπειτα από έκρηξη την ώρα που γίνονταν εργασίες ανακαίνισης του νυχτερινού κέντρου “Masquerade”. Τα θύματα ήταν εργάτες που δούλευαν εκείνη την ώρα και εγκλωβίστηκαν μέσα στο κατάστημα. Στην πυρκαγιά έσπευσαν πυροσβέστες με 31 οχήματα και 86 άτομα προσωπικό. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 10 νεκρούς, αλλά έκτοτε ο απολογισμός αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

Το κέντρο ήταν κλειστό, λόγω του Ραμαζανιού και επ’ ευκαιρία του κλεισίματος, γίνονταν οι εργασίες ανακαίνισης.

Επί τόπου βρέθηκε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είπε ότι δεν είχε κατατεθεί από την επιχείρηση καμία αίτηση για άδεια οικοδομής ή ανακαίνισης. «Είναι δύο ορόφους κάτω, οπότε (σ.σ. ο χώρος) δεν είναι ορατός. Δεν υπήρξε καταγγελία. Έγινε μια παράνομη παρέμβαση», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια και ενημερώθηκε για το περιστατικό. O υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ανακοίνωσε ότι τρεις εισαγγελείς ανέλαβαν την προανάκριση για το περιστατικό και έχουν ήδη συλληφθεί πέντε άτομα.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι το νυχτερινό κέντρο είχε άδεια λειτουργίας από το 1987 και την ανανέωσε το 2018. Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό λόγω του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

At least 25 people died, several injured. Rescue operations ongoing. The building was under renovation. #Ultimahora #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/xd5ju6k18n

🇹🇷 In a fire that broke out in a business on the ground floor of a 16-story building in #Beşiktaş, 25 people lost their lives, and the treatment of 3 people who were severely injured and taken to the hospital continues, TRT Haber reports.#CaliberAz #news #politics #video… pic.twitter.com/0iJRssVqy5

— Caliber English (@CaliberEnglish) April 2, 2024