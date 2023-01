Κλιματική αλλαγή: Το 2022 ήταν το δεύτερο πιο ζεστό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη

Το 2022 ήταν το δεύτερο πιο ζεστό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, δήλωσαν επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η κλιματική αλλαγή προκάλεσε ακραίες θερμοκρασίες-ρεκόρ που είχαν αποτέλεσμα τη μείωση της σοδειάς, το στέρεμα ποταμών και χιλιάδες θανάτους.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S), το 2022 ήταν επίσης το πέμπτο πιο ζεστό έτος στον κόσμο με μικρή διαφορά. Το C3S τηρεί αρχεία από το 1950, όμως άλλες, μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων επιβεβαιώνουν πως το 2022 ήταν το πέμπτο πιο ζεστό έτος στον κόσμο τουλάχιστον από το 1850. Τα οκτώ τελευταία έτη ήταν τα πιο ζεστά στον κόσμο, ανέφερε το C3S.

📢The latest #CopernicusObserver is out❗️

It discusses "2⃣0⃣2⃣2⃣: a year of extremes" and looks back at the exceptional succession of heatwaves, wildfires and droughts which characterised the past year

Read more at👇https://t.co/s9qVXnLhhw pic.twitter.com/JV27kyVc3q

— Copernicus EU (@CopernicusEU) January 2, 2023