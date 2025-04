Καναδάς: Κλειστό το αεροδρόμιο Pearson στο Τορόντο – Αναφορές για πυροβολισμούς

Γενικός συναγερμός βρίσκεται σε ισχύ στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο του Καναδά, το οποίο βρίσκεται και σε lockdown, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες και έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ έχουν σταματήσει όλες οι λειτουργίες του αεροδρομίου για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Breaking: A look at the scene from Terminal 1 at Pearson Airport. Heavy police presence, roads closed in the surrounding area. Traveller tells me dozens of cops pulled up with rifles pic.twitter.com/kwIwojXwq0

— Courtney Heels (@CourtHeelsCP24) April 24, 2025