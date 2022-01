Κίνα: Σοκαριστικές εικόνες από στρατόπεδα καραντίνας – Πολίτες στην απομόνωση ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών

Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια πολίτες στην Κίνα είναι σε καθεστώς lockdown ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τη στιγμή που η χώρα φέρεται πως έχει στήσει στρατόπεδα καραντίνας, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι απάνθρωπες και βάναυσες.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter, καταγράφονται μέλη του προσωπικού με λευκά προστατευτικά ρούχα να στέκονται δίπλα σε μια σειρά από μικρούς λευκούς θαλάμους παρατεταγμένους στο έδαφος ενός γηπέδου, ενώ σε άλλο βίντεο που ανέβηκε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάλι μέλη προσωπικού με προστατευτικές στολές, αφήνουν δίσκους με φαγητό έξω από τις προκατασκευασμένες μονάδες. Οι εικόνες που έρχονται μέσα από αυτούς τους θαλάμους σοκάρουν. Χρήστης του Twitter υποστηρίζει ότι “εκατομμύρια” έχουν μεταφερθεί στα στρατόπεδα, κυρίως στην πόλη Σιαν.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps — Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022

Η βιομηχανική πόλη των 13 εκατομμυρίων κατοίκων έχει τεθεί σε lockdown πριν από τα Χριστούγεννα αν και το 95% των ενηλίκων είναι πλήρως εμβολιασμένο και έχουν αναφερθεί μόλις τρεις θάνατοι που συνδέονται με κορονοϊό στη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με τους New York Times.

Έως τη Δευτέρα η Σιαν δεν είχε αναφέρει κανέναν θάνατο στη διάρκεια της πρόσφατης έξαρσης κρουσμάτων, με τον τελευταίο να καταγράφεται τον Μάρτιο του 2020. Ωστόσο, 45.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις καραντίνας, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

guangdong province Shenzhen city luohu district

All residents of one apartment building are being forced to wear hazmat suits and sent off to covid quarantine camps (maybe quarantine hotels) including kids and elders.

2022/1/12 pic.twitter.com/cPgq04gEuW — Songpinganq (@songpinganq) January 12, 2022

“Δεν υπάρχει τίποτα εδώ, μόνο βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Κανείς δεν έρχεται να μας τσεκάρει” έγραψε ένας χρήστης στο Weibo μέσα από τις μονάδες, όπως δημοσιεύει το BBC, ενώ ο ίδιος πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στα στρατόπεδα στη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένων παιδιών και εγκύων γυναικών.

Άλλος χρήστης ανέβασε βίντεο στο Twitter όπου υποστηρίζει ότι “παιδιά είναι κλειδωμένα μόνα τους χωρίς τους γονείς τους”, ενώ καταγράφεται ένα παιδάκι να κοιτάζει μέσα από τα κάγκελα παράθυρου.

Πρόσφατα η χώρα αυστηροποίησε τα μέτρα τόσο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της Όμικρον όσο και λόγω της πίεσης προκειμένου οι Αρχές να διασφαλίσουν ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς που ξεκινούν στις 4 Φεβρουαρίου.

Confirmed it’s henan province anyang city’s suburb.

Authority locked every house’s doors with iron wire.

This is Chinese government lockdown!

2022/1/12 pic.twitter.com/7DW8NWYSYg — Songpinganq (@songpinganq) January 12, 2022