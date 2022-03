Κίνα: Η στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου με τους 132 επιβάτες – Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δείχνει το αεροσκάφος τύπου Boeing 737, στο οποίο επέβαιναν 132 άτομα και το οποίο συνετρίβη στη Νότια Κίνα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο πέφτει στην περιοχή της Κίνας.

Οι εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει κατακόρυφα και με τεράστια ταχύτητα. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αυθεντικότητά του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, το Boeing 737 της China Eastern Airlines εκτελούσε δρομολόγιο από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκζού και συνετρίβη στη νότια Κίνα, κοντά στην πόλη Γουζού. Ήταν στον αέρα για σχεδόν μια ώρα.

Από τη συντριβή προκλήθηκε φωτιά σε ορεινή δασική περιοχή. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το αν υπάρχει επιζών.

Λίγο πριν από τη συντριβή, ο πιλότος ακούστηκε να λέει πως δεν μπορούν να ελέγξουν το αεροπλάνο, που εκτελούσε την πτήση MU5735.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

#BREAKING: A China Eastern Airlines Boeing 737 airline flight #MU5735 with 133 people on board crashed in Tengxian County, Wuzhou, Guangxi. pic.twitter.com/23kEiQoRDQ

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 21, 2022