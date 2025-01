Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολούθησε τις εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά μαζί με την κόρη του – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του Τζου ε παρέστησαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά, παρακολουθώντας μεταξύ άλλων ένα σόου πυροτεχνημάτων και μια επίδειξη χορού στον πάγο, μετέδωσε σήμερα το κρατικό μέσο KCNA.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας έδωσαν επίσης το παρών στις εκδηλώσεις, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το κρατικό ΜΜΕ. Δεν υπήρξε καμία αναφορά για κάποια ομιλία που εκφώνησε ο Κιμ.

