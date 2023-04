Κίεβο: Αναστάτωση από λάμψη στον ουρανό – Αποδίδεται σε συντρίμμια δορυφόρου της NASA

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας τεράστια λάμψη που φώτισε για λίγα δευτερόλεπτα τον νυχτερινό ουρανό του Κιέβου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Σερχίι Πόπκο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε ανάρτησή του στο Telegram, αποδίδοντας τη λάμψη σε συντρίμμια δορυφόρου της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) που κάηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα.

«Γύρω στις 22:00, παρατηρήθηκε η λάμψη αντικειμένου στον ουρανό του Κιέβου», έγραψε ο Πόπκο σε ανάρτησή του στο Telegram. «Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, το φαινόμενο αυτό ήταν αποτέλεσμα της πτώσης δορυφόρου της NASA στη Γη», συμπλήρωσε.

Can’t catch a break… First air raid alert in Kyiv in several days went off tonight. The reason? According to authorities, NASA satellite debris fell to earth, passing through the airspace of Ukraine’s capital around 10pm and illuminating the sky. pic.twitter.com/vSlmCoUY5W

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 19, 2023