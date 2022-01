Καζακστάν: Χιλιάδες συλλήψεις διαδηλωτών – “Πυροβολείτε χωρίς προειδοποίηση”, η εντολή του προέδρου Τοκάγεφ

Δραματικές οι εξελίξεις στο Καζακστάν, όπου το καθεστώς έχει κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Η χώρα βρέθηκε και την περασμένη νύχτα σε καθεστώς πολιορκίας, ενώ το καθεστώς σκοτώνει διαδηλωτές που τους ονομάζει “τρομοκράτες” αφού σε νέο διάγγελμά του, ο πρόεδρος Τοκάγεφ είπε πως έδωσε εντολή στις δυνάμεις να ανοίγουν πυρ χωρίς προειδοποίηση κατά των “ταραξιών”.

Οι δυνάμεις ασφαλείας φαίνεται να ανέκτησαν την Παρασκευή τον έλεγχο στους δρόμους της κύριας πόλης του Καζακστάν έπειτα από ημέρες βίας με το Αλμάτι όπως και άλλες πόλεις της χώρας να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Χθες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι “εξουδετέρωσε 26 ένοπλους εγκληματίες”, όπως τους χαρακτήρισε.

Dozens” of protesters in Almaty were killed, say #Kazakhstan officials.

Via RFEL كازخستان تواجه أسوأ اضطرابات منذ أكثر من 10 سنوات يا بخت مين كان بوتين صاحبه نفس السيناريو الآن مع صبي كازخستنان يسانده في اعتبار اي احتجاج شعبي مؤامرة خارحية ويرسل له “قوات سلام” 🔻 pic.twitter.com/V4BYo4RsrP — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) January 6, 2022

Ίντερνετ δεν υπάρχει και οι πρώτες εικόνες που διέφυγαν λάθρα από τον έλεγχο της κυβέρνησης δείχνουν λεωφόρους στρωμένες με πτώματα και διαλυμένα αυτοκίνητα. Για αντιπερισπασμό το καθεστώς δίνει στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν βανάκια αντιφρονούντων να πέφτουν πάνω σε δυνάμεις ασφαλείας.

#Kazakhstan 🇰🇿: people in #Aktau are chasing away police trucks as security forces are unable yo crush mass protests in the city. pic.twitter.com/cz0WQOAe3X — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 5, 2022

To υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν ανακοίνωσε, σήμερα Παρασκευή, ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν 3.811 άτομα σε σχέση με τις ταραχές που ξέσπασαν στη χώρα, συμπληρώνοντας ότι 26 συμμετέχοντες στα επεισόδια σκοτώθηκαν κι άλλοι 26 τραυματίστηκαν. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Καζακστάν ανέφερε πως 10 άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας τραυματίστηκαν στη διάρκεια των ταραχών, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Khabar-24. Ορισμένοι εξ αυτών τραυματίστηκαν από πυρά, σημείωσε. Τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν επίσης 33 επιθέσεις εναντίον δυνάμεων της Πυροσβεστικής και 30 οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές. «Ταραξίες επιτέθηκαν με πέτρες και πυροβόλησαν πυροσβέστες (…) οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να σβήσουν 75 εστίες φωτιάς και να σώσουν 143 ανθρώπους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών. Στρατιώτες και αστυνομικοί συλλαμβάνουν οποιονδήποτε κινείται «ύποπτα» γύρω από το αεροδρόμιο του Αλμάτι

Σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου Tass, το αεροδρόμιο στο Αλμάτι παραμένει κλειστό και φυλάσσεται από στρατιώτες και αστυνομικούς, οι οποίοι συλλαμβάνουν οποιονδήποτε τους φανεί ύποπτος.

Η κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο είναι μεγάλη, όμως οι αστυνομικοί σταματούν και ελέγχουν όλα τα οχήματα. Ο δημοσιογράφος είπε ότι είδε να συλλαμβάνονται τέσσερις «ύποπτοι» και να μεταφέρονται σε ένα μικρό λεωφορείο, με τα χέρια τους δεμένα στον σβέρκο.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό έως τις 9 Ιανουαρίου. Περισσότερες από 20 διεθνείς πτήσεις, από το Αλμάτι και την πόλη Ακτομπέ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών.

Η κρατική τηλεόραση Khabar-24 μετέδωσε πάντως ότι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νουρ-Σουλτάν λειτουργεί και εκτελούνται κανονικά όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Νωρίτερα, η τηλεόραση ανέφερε ότι τα αεροδρόμια του Καζακστάν θα ξαναρχίσουν τις διεθνείς πτήσεις προς Μόσχα και Ντουμπάι από τις 15.00, τοπική ώρα.

Στο μεταξύ, από τη Μόσχα, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι δώδεκα μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Il-76 και An-124, που μετέφεραν εξοπλισμό και στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του CSTO (Οργανισμός Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) αναχώρησαν από τη Ρωσία με προορισμό αεροπορικές βάσεις στο Αλμάτι και το Ζέτιγκεν.

Αμέσως μετά την άφιξή τους οι μονάδες της ρωσικής δύναμης θα αρχίσουν «να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον ίδιο, μη κατονομαζόμενο, αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν ζήτησε πριν από δύο ημέρες τη στρατιωτική συνδρομή του CSTO, λόγω των ταραχών που σημειώνονταν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα η κυβέρνηση ανέφερε ότι έχει αποκατασταθεί η τάξη, αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη στο Αλμάτι, την οικονομική πρωτεύουσα.

Τοκάγεφ: Εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ χωρίς προειδοποίηση

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ απέρριψε σήμερα οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τους διαδηλωτές και έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ χωρίς προειδοποίηση εναντίον των “οπλισμένων συμμοριτών” που προκαλούν τις ταραχές: “Έδωσα εντολή στις δυνάμεις της τάξης και στον στρατό να ανοίγουν πυρ χωρίς προειδοποίηση”, δήλωσε ο Τοκάγεφ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, προσθέτοντας ότι οι “τρομοκράτες συνεχίζουν να προκαλούν ζημιές σε αγαθά” και να “χρησιμοποιούν όπλα κατά των πολιτών”.

Παράλληλα, ο Τοκάγεφ χαρακτήρισε “παράλογα” τα αιτήματα, κυρίως από το εξωτερικό, για διαπραγματεύσεις με τους διαδηλωτές για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στην κρίση. “Τι είδους διαπραγματεύσεις μπορεί να έχει κανείς με εγκληματίες, με δολοφόνους; Έχουμε να κάνουμε με ένοπλους και εκπαιδευμένους συμμορίτες (…) Πρέπει να καταστραφούν και αυτό θα γίνει σύντομα”, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, “20.000 συμμορίτες” επιτέθηκαν στο Αλμάτι, την μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, όπου οι ταραχές που ξέσπασαν ήταν οι πιο χαοτικές και πιο βίαιες.

Αυτοί είχαν “σαφές σχέδιο επίθεσης, καλά συντονισμένες ενέργειες και υψηλό βαθμό προετοιμασίας για μάχη”, συνέχισε ο Τοκάγεφ, αναφερόμενος σε “εξειδικευμένους δολιοφθορείς”.

“Τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και κάποια άτομα στο εξωτερικό παίζουν τον ρόλο του υποκινητή” αυτής της κρίσης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Καζακστάν. “Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση συνεχίζεται, οι μαχητές δεν έχουν καταθέσει τα όπλα. Αυτοί που δεν παραδίδονται θα εξαλειφθούν”, σημείωσε επίσης, αναγνωρίζοντας ότι “υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να αντληθούν τα διδάγματα από αυτήν την τραγωδία”.

Το Καζακστάν, η μεγαλύτερη χώρα της κεντρικής Ασίας, συγκλονίζεται από ένα κύμα διαμαρτυριών που ξέσπασε την Κυριακή στην επαρχία έπειτα από αύξηση των τιμών των καυσίμων προτού εξαπλωθεί σε άλλες πόλεις και κυρίως στην Αλμάτι, όπου οι διαδηλώσεις εκτραχύνθηκαν με το ξέσπασμα χαοτικών και φονικών επεισοδίων. Απόσπασμα δυνάμεων από τη Ρωσία κι άλλες συμμαχικές χώρες της Μόσχας έφτασε χθες, Πέμπτη, στο Καζακστάν για να υποστηρίξει τις Αρχές της χώρας, προστατεύοντας τα στρατηγικής σημασίας κτίρια και προσφέροντας υποστήριξη στις δυνάμεις της τάξης.

Ο Τοκάγεφ θέλησε σήμερα να “ευχαριστήσει ιδιαιτέρως” τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την αποστολή αυτής της στρατιωτικής δύναμης. “Ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα, και κυρίως με φιλικό τρόπο, στο αίτημά μου”, είπε.

Εκτός του Πούτιν, ο πρόεδρος του Καζακστάν ευχαρίστησε επίσης τους ηγέτες της Κίνας, του Ουζμπεκιστάν και της Τουρκίας για τη βοήθειά τους. Επίσης πρόσθεσε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις που εστάλησαν από τη Ρωσία και γειτονικά κράτη έφτασαν στη χώρα κατόπιν αιτήματος του Καζακστάν και βρίσκονται εκεί σε προσωρινή βάση για να εγγυηθούν την ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί το κράτος “κοιμόταν ενώ προετοιμάζονταν υπογείως τρομοκρατικές επιθέσεις, μυστικοί πυρήνες μαχητών”, κατέληξε ο Τοκάγεφ.

Επικοινωνία του Ζοζέπ Μπορέλ με τον ΥΠΕΞ του Καζακστάν

Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter.

«Eνημερώθηκα για την κατάσταση σε επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν Μουχτάρ Τιλεμπέρντι. Εξέφρασα την ετοιμότητα της ΕΕ να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και τη σταθερότητα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», αναφέρει ο κ. Μπορέλ και τονίζει ότι «είναι σημαντικό να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών».

Τηλεφωνικές επικοινωνίες Πούτιν-Τοκάγεφ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαμίντιρ Πούτιν συζήτησε για την κατάσταση στο Καζακστάν σε αρκετά τηλεφωνήματα που είχε με τον Καζάκο ομόλογό του Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν μίλησε επίσης με τους ηγέτες άλλων χωρών του Οργανισμού της Συλλογικής Συνθήκης Ασφαλείας (ΟΣΣΑ), στρατιωτικής συμμαχίας, χθες και σήμερα, Παρασκευή, μετέδωσαν τα πρακτορεία επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.