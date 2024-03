Καρέ καρέ το μακελειό στη Μόσχα: «Σκοτώστε τους, μην δείξετε έλεος» – Σοκάρει το βίντεο από τη σφαγή που δημοσίευσε το ISIS

Σοκ, οργή και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ISIS μέσω της πλατφόρμας Telegram από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στην Μόσχα.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ, σκορπώντας τον θάνατο.

Ένας από τους δράστες που βιντεοσκοπεί ακούγεται να λέει δύο φορές: «Φέρτε το όπλο. Σκοτώστε τους, μη δείξετε έλεος».

