Ιταλία: Η κυβέρνηση στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για την ενίσχυση της ασφάλειας

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Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκoυίντο Κροζέτο αποφάσισε την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο για την ενίσχυση της ασφάλειας της πόλης, μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν διαδηλωτές με καλυμμένο το πρόσωπο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, πρόκειται για ενίσχυση της επιχείρησης «Aσφαλείς δρόμοι», στην οποία έγινε αναφορά σήμερα το απόγευμα, κατά τη συνεδρίαση που αφιερώθηκε στη δημόσια τάξη και πραγματοποιήθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο «Παλάτσο Κίτζι».

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στο μεταξύ, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους αστυνομικούς και καραμπινιέρους οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές και προχθεσινές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

«Απαιτείται μια έξυπνη και σε βάθος ανάλυση και πρέπει να υπάρξει προσεκτική επιτήρηση, ικανή να αντιμετωπίσει τη βία η οποία μοιάζει να ξεσπά με απρόσμενο τρόπο από άγνωστους παράγοντες. Ένα δεδομένο το οποίο θέτει ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν πολύμορφης εμβάθυνσης», υπογράμμισε ο Ιταλός πρόεδρος.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλβίνι χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «νίκη της Λέγκας». «Από τα λόγια, στα έργα» έγραψε στο X.