Ισραηλινά τανκς εισήλθαν στο κέντρο της Ράφα

Ισραηλινά τανκς έφτασαν την Τρίτη (28/5) στο κέντρο της Ράφα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, τρεις εβδομάδες μετά την χερσαία επιχείρηση στη νότια πόλη της Λωρίδας της Γάζας.

Τα τανκς εντοπίστηκαν κοντά στο τζαμί Al-Awda, ένα κεντρικό ορόσημο της πόλης. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως τις πληροφορίες, αναφέροντας ότι θα εκδώσει αργότερα δήλωση αναφορικά με την επιχείρηση στη Ράφα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, το Ισραήλ χτύπησε την Ράφα με αεροπορικές επιδρομές και πυρά από τανκς, παρά την διεθνή καταδίκη της επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε καταυλισμό με εκτοπισμένους και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 45 άνθρωποι.

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.

The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK

— Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024