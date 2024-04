Ισραήλ: Συναγερμός για χτύπημα του Ιράν – Ηχούν οι σειρήνες στην Γαλιλαία

Οι σειρήνες ηχούν στο Ισραήλ, σύμφωνα με τoυς Times of Israel, ενώ σύμφωνα με το BBC ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι επίκειται η ιρανική επίθεση.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΜΜΕ οι σειρήνες ηχούν σε όλη την Γαλιλαία. Οι χρήστες στο X αναφέρουν ότι στην πόλη Panhandle της Γαλιλαίας, έχει ενεργοποιηθεί ο «σιδερένιος θόλος» το σύστημα του οποίου αποκρούει πυραυλικές επιθέσεις.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 12, 2024