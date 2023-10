Ισραήλ: Ορκίζεται να «καταστρέψει» την Χαμάς, σφυροκοπά την Γάζα – Ο Μπλίνκεν στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα να σφυροκοπά ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας αφού ορκίσθηκε να «συντρίψει» και να «καταστρέψει» το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, υπεύθυνο για την πιο φονική επίθεση στην ιστορία εναντίον του εβραϊκού κράτους.

Κατά την έκτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στους δύο εχθρούς που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίσθηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, απ’ όπου εκτοξεύθηκαν ομοβροντίες ρουκετών προς το νότιο Ισραήλ. Όλα αυτά μερικές ώρες πριν από την άφιξη στο Ισράηλ του επικεφαλης της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν για μια επίσκεψη υποστήριξης προς το σύμμαχο των ΗΠΑ.

«Κάθε μέλος της Χαμάς είναι ένας νεκρός άνθρωπος», δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια της πρώτης επίσημης ομιλίας του στο πλαίσιο της κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που σχημάτισε επίσης χθες με τον Μπένι Γκαντζ, έναν από τους κύριους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. «Η Χαμάς είναι ο Νταές (σ.σ.: η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος) και θα τη συντρίψουμε και θα την καταστρέψουμε όπως ο κόσμος κατέστρεψε το Νταές», πρόσθεσε αφού χαρακτήρισε την επίθεση «αγριότητα πρωτοφανή μετά το Ολοκαύτωμα».

Hamas launched several rockets at Tel Aviv's Ben Gurion Airport in Israel. The responsibility for this attack has been claimed by Hamas' Al-Qassam. It's been reported that, due to these strikes, planes were unable to land at the Ben Gurion Airport.

Εικόνες φρίκης με απανθρακωμένους ανθρώπους έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Σκεφτήκαμε αν θα μοιραζόμασταν ή όχι αυτές τις φρικτές εικόνες, αλλά ο κόσμος πρέπει να μάθει τι αντιμετωπίζουμε. Αυτοί δεν είναι “μαχητές της ελευθερίας”. Είναι τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τρομοκράτες του ISIS. Ίδια τακτική, διαφορετικά ονόματα. Χαμάς = ISIS», γράφει στην ανάρτησή του στο Twitter το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

We debated whether or not to share these horrific images, but the world needs to know what we are up against.

These aren’t “freedom fighters”. They are Hamas terrorists, but no different than ISIS terrorists.

Same tactics, different names.

Hamas = ISIS pic.twitter.com/nLGykHQ10y

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 12, 2023