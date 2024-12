Ισραήλ: Ήχησαν οι σειρήνες στα κεντρικά της χώρας – Εκτοξεύθηκε βλήμα από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε πολλές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, μετά την εκτόξευση βλήματος από την Υεμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκατομμύρια πολίτες οδηγήθηκαν στα καταφύγια, καθώς η χώρα βρέθηκε για πέμπτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα αντιμέτωπη με επίθεση. Οι Χούθι αντάρτες από την Υεμένη, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη, πραγματοποίησαν νέα επίθεση με πύραυλο.

Ο λογαριασμός του Ισραηλινού στρατού στο Twitter ανάρτησε χαρακτηριστικά: «For the 5th time in a week, millions of Israelis were sent to shelter as Houthi terrorists in Yemen launched a missile attack».

🚨For the 5th time in a week, millions of Israelis were sent to shelter as Houthi terrorists in Yemen launched a missile attack. pic.twitter.com/nsoJb4saxa — Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2024

Οι πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.