Ισραήλ: «Δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες στη Γάζα» λέει 21χρονη που παρέμεινε όμηρος της Χαμάς για 54 ημέρες – «Ο μόνος λόγος που δεν με βίασαν»

Μία «κόλαση» λέει πως έζησε η 21χρονη Μία Σεμ, μία από τις γυναίκες που απήχθησαν από τους μαχητές της Χαμάς κατά την εισβολή που πραγματοποίησαν στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Η Μία πιάστηκε όμηρος ενώ βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, όπου σκοτώθηκαν 360 άτομα και άλλα 36 αιχμαλωτίστηκαν.

Σε δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις που παραχώρησε και προβλήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, η 21χρονη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες στη Γάζα και «όλοι εκεί είναι τρομοκράτες».

Η Μία απελευθερώθηκε στις 30 Νοεμβρίου ύστερα από 54 ημέρες αιχμαλωσίας, ενώ επανενώθηκε με την οικογένειά της και τα αγαπημένα της πρόσωπα και υποβλήθηκε σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση και αποκατάσταση στο τραυματισμένο χέρι της. Σύμφωνα με την οικογένειά της, έκτοτε ανέπτυξε επιληψία λόγω του τραύματος και της έλλειψης ύπνου κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων που παρέμεινε όμηρος στη Γάζα. Η Σεμ μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά τόσο στις ειδήσεις του Channel 12 όσο και στο 13 και αφηγήθηκε τα όσα βίωσε κατά την ομηρία της, τα ψυχικά βασανιστήρια που υπέστη και την εμπειρία της επιστροφής στο σπίτι.

«Είναι σημαντικό για μένα να αποκαλύψω την πραγματική κατάσταση για τους ανθρώπους που ζουν στη Γάζα, ποιοι είναι πραγματικά και τι πέρασα εκεί», είπε στο Channel 13 News. «Έζησα την κόλαση. Όλοι εκεί είναι τρομοκράτες… δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες, ούτε ένας», είπε. «[Αθώοι πολίτες] δεν υπάρχουν», υποστήριξε.

Εξιστόρησε τις πρώτες στιγμές της απαγωγής της, στις 7 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, όταν ξεκίνησαν οι πύραυλοι, αυτή και η φίλη της τράπηκαν σε φυγή και μπήκαν στο αυτοκίνητό της. Ενώ οδηγούσε, ο φίλος της ούρλιαξε, «πυροβολούν», θυμάται. «Χτύπησα το γκάζι για να προσπαθήσω να τους περάσω, αλλά πυροβόλησαν τα λάστιχα και το αυτοκίνητο σταμάτησε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε στο Channel 12, πως ένα φορτηγό γεμάτο με ένοπλους πέρασε, «και ένα από τα μέλη της Χαμάς με κοίταξε και απλώς με πυροβόλησε στο χέρι, σε πολύ, πολύ κοντινή απόσταση». Αφού την πυροβόλησαν στο χέρι, είπε: «Ήμουν στο πάτωμα, αιμόφυρτη και ούρλιαξα “έχασα το χέρι μου, έχασα το χέρι μου”».

Μπροστά στα μάτια της, η Χαμάς πήρε τον φίλο της, Έλια Τολεδάνο, αιχμάλωτο στη Γάζα με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του. Το σώμα του ανακτήθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό νωρίτερα αυτό το μήνα και επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ.

Η Σεμ υποστήριξε πως είδε μαχητές της Χαμάς να πυροβολούν οποιονδήποτε από τους τραυματίες φαινόταν ακόμα ζωντανός, έτσι προσπάθησε να προσποιηθεί την νεκρή, αλλά το αυτοκίνητο της φίλης της καιγόταν γύρω της. Είδε έναν άντρα να περπατάει ανάμεσα στα αυτοκίνητα και νομίζοντας ότι ήταν Ισραηλινός, φώναξε: «Βοήθεια!» Αλλά ήταν τρομοκράτης της Χαμάς, που της είπε να σηκωθεί. «Άρχισε να με αγγίζει, στο πάνω μέρος του σώματός μου», δείχνοντας με νόημα προς το στήθος της. «Και άρχισα να ουρλιάζω, να τρελαίνομαι, ανάμεσα στα φλεγόμενα αυτοκίνητα, τα πτώματα». Τότε εκείνος, είπε, είδε την κατάσταση με το μπράτσο της και «οπισθοχώρησε και σταμάτησε για μια στιγμή».

«Και μετά από το πουθενά κάποιος με άρπαξε από τα μαλλιά μου, με τράβηξε σε ένα αυτοκίνητο και με οδήγησε στη Γάζα», είπε στο Channel 12. Είπε ότι ένιωθε σαν «ζώο στο ζωολογικό κήπο» και κρατήθηκε για αρκετή ώρα από μία οικογένεια με μικρά παιδιά, που άνοιγε την πόρτα στο δωμάτιο, όπου την κρατούσαν μόνο και μόνο για να την κοιτάξουν κατάματα.

Former hostage Mia Schem: “I went through a Holocaust” pic.twitter.com/FsTGSd6OX7

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 28, 2023