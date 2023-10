Ισραήλ: «Αν μας επιτεθεί η Χεζμπολάχ, θα εξαφανίσουμε το Ιράν από προσώπου γης» απειλεί Ισραηλινός υπουργός

Ώρα μηδέν στην Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος συνεχίζεται για 16η μέρα και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ, μέσω υπουργού του, υπόσχεται να κόψει «το κεφάλι του φιδιού» και να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, εάν η σιιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, συμμετάσχει στον πόλεμο.

Σε συνέντευξή του στη DailyMail, ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ, Nir Barkat, προειδοποίησε ότι οι Αγιατολάχ του Ιράν θα «εξαφανιστούν από προσώπου γης» εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί στο Ισραήλ.

Σε μια ευθεία απειλή για να αποτρέψει την Τεχεράνη από περαιτέρω παρέμβαση, ο κNir Barkat προειδοποίησε ότι το Ισραήλ όχι μόνο θα «εξοντώσει τη Χεζμπολάχ», αν αντιληφθεί ότι η σιιιτική οργάνωση «ανοίξει» μέτωπο με το Ισραήλ στον Βοορά, αλλά «θα βάλουμε πραγματικά στο στόχαστρο το Ιράν». «Το σχέδιο του Ιράν είναι να επιτεθεί στο Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα. Αν διαπιστώσουμε ότι σκοπεύουν να στοχεύσουν το Ισραήλ, δεν θα ανταποδώσουμε μόνο σε αυτά τα μέτωπα, αλλά θα πάμε στο κεφάλι του φιδιού, που είναι το Ιράν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι Αγιατολάχ στο Ιράν δεν πρόκειται να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια, θα φροντίσουμε να πληρώσουν βαρύ τίμημα αν, Θεός φυλάξοι, ανοίξουν το βόρειο μέτωπο. Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ θα πληρώσουν βαρύ τίμημα, παρόμοιο με αυτό που θα πληρώσει η Χαμάς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Το πολύ σαφές μήνυμα είναι ότι θα κυνηγήσουμε και τους επικεφαλής του Ιράν. Πότε θα το κάνουμε αυτό; Όταν το αποφασίσουμε. Το Ισραήλ έχει ένα πολύ σαφές μήνυμα προς τους εχθρούς μας. Τους λέμε, κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Γάζα – θα έχετε την ίδια μεταχείριση αν μας επιτεθείτε. Θα σας εξαφανίσουμε από προσώπου γης» συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ

