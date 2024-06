Ισπανία: Κλειστό για μία ώρα το αεροδρόμιο στην Ίμπιζα – Προηγήθηκε απειλή για βόμβα

Το αεροδρόμιο της Ίμπιζα, στην Ισπανία, αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του μετά από απειλή για βόμβα σε πτήση της Ryanair. Η απειλή αφορούσε αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ίμπιζα προς το Μιλάνο.

Η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε για σχεδόν μία ώρα σήμερα το απόγευμα και ορισμένες πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, όπως το αεροδρόμιο της Πάλμα στη Μαγιόρκα.

Η αστυνομία πιστεύεται ότι συνέλαβε έναν άνδρα που επέβαινε σε πτήση της Ryanair με προορισμό το αεροδρόμιο του Μιλάνου Μπέργκαμο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μετέφερε βόμβα, καθώς το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Καμία προσγείωση ή απογείωση δεν έγινε για σχεδόν μία ώρα μετά τον συναγερμό που σήμανε λίγο μετά τις 3.30 μ.μ.

Η πτητική λειτουργία ανεστάλη από τις 15:45 έως τις 16:30 τοπική ώρα και έκτοτε αποκαταστάθηκε, αλλά οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν για μεγάλο μέρος του απογεύματος λόγω της διαταραχής.

Ibiza airport has been forced to shutdown after a bomb threat on a Ryanair flight was made. pic.twitter.com/echp55mLEm

Σύμφωνα με στοιχεία από το FlightRadar, το αεροδρόμιο της Ίμπιζα παρουσιάζει μέση καθυστέρηση 70 λεπτών για τις αναχωρήσεις και 40 λεπτών για τις αφίξεις.

Εκπρόσωπος του ισπανικού αερολιμενάρχη AENA δήλωσε: “Υπήρξε περιστατικό ασφαλείας σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα και η Πολιτική Φρουρά έχει αναλάβει την κατάσταση. ‘Η κανονική πτητική λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη για περίπου 45 λεπτά’.

Είπε ότι δεν ήταν σε θέση να πει πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν, αν και τα στοιχεία του FlightRadar δείχνουν ότι 84 αναχωρήσεις και 34 αφίξεις έχουν μέχρι στιγμής καθυστερήσει σήμερα, ενώ άλλες τρεις αφίξεις ακυρώθηκαν εντελώς.

