Ισπανία: Δύο νεκροί από έκρηξη στην πόλη Όριο – ΦΩΤΟ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη στην πόλη Όριο στη βόρεια Ισπανία, μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο το περιφερειακό τμήμα ασφαλείας.

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Αξιωματούχοι ασφαλείας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για περαιτέρω πληροφορίες, αναφέρει το Reuters.

NORTHERN SPAIN EXPLOSION

– Man and woman killed in explosion on public street in northern Spanish town of Orio, Guipúzcoa

– Area sealed off

– Heavily armed police deployed to scene in Basque Autonomous Community

– Cause of explosion unknown pic.twitter.com/uu87NWpiih

— I.E.N. (@BreakingIEN) May 16, 2023