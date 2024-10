Ισπανία: «Δεκάδες και δεκάδες οι αγνοούμενοι» – Η πρώτη έστω και ασαφής εκτίμηση της κυβέρνησης για όσους αγνοούνται

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης υπήρχαν ακόμη «δεκάδες και δεκάδες» αγνοούμενοι στη νοτιοανατολική Ισπανία, 48 ώρες μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους 158 άνθρωποι, ανακοίνωσε ένας υπουργός.

Είναι η πρώτη φορά που οι ισπανικές αρχές δίνουν μια, έστω ασαφή, εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

«Έχουμε ήδη 155 νεκρούς στην περιοχή της Βαλένθια, δύο στην Καστίλη-Λα Μάντσα και έναν στην Ανδαλουσία, δηλαδή συνολικά 158 άνθρωποι. Σε αυτούς προστίθενται δεκάδες και δεκάδες αγνοούμενοι», είπε ο υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μαδρίτη.

Ο Τόρες είπε ότι η κυβέρνηση δέχτηκε να θέσει στη διάθεση των αρχών της Βαλένθιας «όλα τα στρατιωτικά μέσα», κυρίως για τη διανομή βοήθειας και το άνοιγμα δρόμων, ώστε οι διασώστες να φτάσουν «σε κάθε γωνιά» της ζώνης που έχει πλημμυρίσει.

Το αίτημα αυτό είχε διατυπώσει ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθιας Κάρλος Μαθόν.

Ο Τόρες ανακοίνωσε επίσης ότι 39 άνθρωποι συνελήφθησαν και ότι «απέναντι στις λεηλασίες και άλλα αδικήματα» οι δυνάμεις ασφαλείας δεν θα δείξουν καμία ανοχή.

This is Valencia, Spain. A city of warmth, resilience, and beauty.

I’ve always been proud to call this place my home.

But today, Valencia is unrecognizable. Just two days ago, a catastrophic flood swept through, turning our beloved streets into rivers. pic.twitter.com/k1tmLPmdYT

— Chipi (@chipiron_eth) October 31, 2024