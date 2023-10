Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα το Δυτικό Αφγανιστάν, ανακοινώθηκε από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το EMSC.

BREAKING: A powerful 6.3 magnitude earthquake has struck western Afghanistan, the US Geological Survey said, more than a week after strong quakes and aftershocks killed thousands of people and flattened entire villages. https://t.co/6mstNBATXY

— The Associated Press (@AP) October 15, 2023