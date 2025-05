Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Αργεντινής – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/5) ανοιχτά της Αργεντινής. Μάλιστα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο Πέρασμα του Ντρέικ, 225 χλμ. νότιο-νοτιοδυτικά της πόλης Ουσουάια στην Αργεντική, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ.

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#sismo) M7.1 occurred 287 km S of #Ushuaia (#Argentina) 15 min ago (local time 09:09:41). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/KIE7zFYsyF

— EMSC (@LastQuake) May 2, 2025