Ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κούβα – Συγκλονιστικά βίντεο

Ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών ταρακούνησε χθες Κυριακή το πρωί (τοπική ώρα) τη νότια Κούβα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, την ώρα που η νήσος ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το πέρασμα του κυκλώνα Ραφαέλ, ο οποίος προκάλεσε νέα γενικευμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης για δυο ημέρες.

Ο σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών, σε εστιακό βάθος 23,5 χιλιομέτρων, είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 40 χιλιόμετρα από την ακτή της Μπαρτολομέ Μασό, στην επαρχία Γκράνμα (νοτιοανατολικά) και σημειώθηκε στις 11:49 (τοπική ώρα· 19:49 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

🚨🚨6.8 Magnitude Earthquake Strikes Off The Coast Of Cuba Following Weeks Of Hurricanes, Blackouts🚨 pic.twitter.com/R7J1qLkLOq

— 🇺🇸★𝑊𝑒 𝑑𝑖𝑑 𝑖𝑡! … 𝐼 𝒶𝓂 𝒫𝒶𝓂★🇺🇸 (@PAMsLOvE) November 10, 2024